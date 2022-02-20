Украина разоблачила "темник" Кремля, как СМИ "правильно" писать о ситуации на Донбассе

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности разоблачил "темник" РФ, которым руководствуются СМИ страны-агрессорки для искажения картины событий на Донбассе.
Про это говорится на канале Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Telegram.
Подробности
"Центр получил "республиканский темник" о том, как российской пропаганде "правильно" рассказывать о депортации украинцев с оккупированных территорий и как освещать "произвол" украинских военных", — говорится в сообщении.
В "советнике" выделили главные моменты, как РФ манипулирует ситуацией. Так, согласно "рекомендациям" Кремля, российская пропаганда должна представлять эвакуацию вынужденной мерой безопасности населения "республики" в условиях "нападения" украинской армии. Депортацию украинцев пророссийские СМИ называют помощью от "братской России".
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Кроме того, распространяют информацию, что якобы больницы "готовятся принимать военно раненых". Есть и манипуляции о том, что в "захваченной Вооруженными силами Авдеевке" пропадали без вести люди.
Также пропаганда РФ распространяет ложь о принудительной мобилизации как "желание защищать Донбасс, свободу" и всех "русских людей". Сепаратистов пророссийские медиа называют героями "ДНР". Российская пропаганда распространяет призывы к "патриотизму", который представляет как "фундамент, на котором должна строиться позиция жителей республики".
Ситуация
- 20 февраля российские оккупанты продолжали нагнетать ситуацию на Донбассе. А российские СМИ — распространять фейковую информацию о том, что украинские военные якобы устроили массовые обстрелы оккупированной территории Донбасса.
- Госсекретарь Блинкен заявил, что США не будут вводить превентивные санкции против России, чтобы сохранить эффект сдерживания. На 24 февраля у него запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым при условии, что к этому времени Путин не начнет военную агрессию.
- Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Mail On Sunday рассказала, что нападением только на Украину власти России не удовлетворятся.