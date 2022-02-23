Бойовики вдарили по Станиці Луганській, спалахнув житловий будинок (фото)

Бойовики обстріляли цивільних на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики влучили у цивільний будинок в Станиці Луганській на Донбасі. В результаті обстрілу будівля загорілася, пожежа триває.

Про це повідомилив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в своєму Telegram.

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За його даними, в будинк влучив боєприпас калібром 122 мм. Це сталося о 17:37. Інформація надійшла до чергової частини місцевої поліції.

"Надійшло повідомлення від гр. Левенець Олександра Олександровича, про те, що за адресою: Станично-Луганський район, смт Станиця Луганська, вулиця Ватутіна, буд.98, у будівлю потрапив боєприпас 122 мм, будівля горить", – йдеться в повідомленні.

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Місце пожежі в Станиці Луганській. Фото: Андрій Цаплієнко

Обстріли посилилися

23 лютого окупанти на Донбасі обстріляли дитячий садок у Зеленопіллі, а в Миколаївці снаряд бойовиків влучив у житловий будинок, поранено місцеву мешканку.

У селі Миколаївка жінка постраждала внаслідок розриву снаряда. У Зеленопіллі четверо дітей на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями. Після цього дітей забрали батьки.

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Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало подружжя похилого віку.

Правоохоронці наголосили, що відстань від Зеленопілля до лінії розмежування – лише 5 км.

Загострення на Донбасі

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