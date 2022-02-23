Боевики ударили по Станице Луганской, загорелся жилой дом (фото)

Боевики обстреляли гражданских на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня
Боевики попали в гражданский дом в Станице Луганской на Донбассе. В результате обстрела здание загорелось, пожар продолжается.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram.
По его данным, в дом попал боеприпас калибра 122 мм. Это произошло в 17:37. Информация поступила в дежурную часть местной полиции.
"Поступило сообщение от гр. Левенец Александра Александровича, о том, что по адресу: Станично-Луганский район, пгт Станица Луганская, улица Ватутина, д.98, в здание попал боеприпас 122 мм, здание горит", – говорится в сообщении.
Место пожара в Станице Луганской. Фото: Андрей Цаплиенко
Обстрелы усилились
23 февраля оккупанты на Донбассе обстреляли детский сад в Зеленополье, а в Николаевке снаряд боевиков попал в жилой дом, ранена местная жительница.
В селе Николаевка женщина пострадала в результате разрыва снаряда. В Зеленополье четверо детей на момент обстрела спрятались в подвале вместе с воспитателями. После этого детей забрали родители.
Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились супруги пожилого возраста.
Правоохранители подчеркнули, что расстояние от Зеленополья до линии разграничения – всего 5 км.
Обострение на Донбассе
- 20 февраля боевики обстреляли наблюдателей украинской стороны СЦКК в Счастье. Снаряд попал в украинский ЗИЛ-131 "белых касок", находившийся на мосту КПВВ.
- Вечером этого же дня оккупанты ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили около 21:00, чтобы затем обвинить в этом украинских военных.
- 21 февраля поселок Врубовка и город Счастье в Донбассе попали под обстрел российских оккупантов. В результате люди остались без света, газа, воды и тепла.
- 22 февраля в Луганской области в результате обстрела ТЭС вспыхнул трансформатор. На место выехали спасатели.
- 23 февраля боевики на Донбассе усилили огонь из "Градов". Оккупанты попадают в жилые дома и позиции ВСУ.
Раньше мы писали:
- Боевики на Донбассе усилили огонь из "Градов": где стреляли
- За сутки 22 февраля в Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых – с применением тяжелого вооружения.