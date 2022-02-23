Боевики на Донбассе усилили огонь из "Градов": где стреляли

Оккупанты попадают по жилым домам и позициям ВСУ

Боевики усилили обстрелы из "Градов". Фото: Getty Images/Луганская ОГА. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 22 февраля, российская артиллерия обстреливала Луганскую область почти непрерывно. Враг применил "Грады", а также минометы и гранатометы, попадая в дома местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

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Обстрелы из "Градов" усилились

Всего боевики 53 раза открывали огонь по населенным пунктам Луганской области и укреплениям украинских военных. Применялись "Грады", танки, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

"Грады" использовали при обстрелах Счастья, Кряковки, Муратова, Новотошковского. Повреждены дома местных жителей.

"Сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры. Ремонтные бригады делают все возможное", – отмечают в ОГА.

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При этом учреждения и организации в области работают по расписанию.

Где стреляли

Город Счастье российские военные обстреляли 12 раз.

152-мм и 122-мм артиллерия и другое оружие боевиков неоднократно работало в направлении Лобачева, Трехизбенки, Лопаскина, Орехова, Крымского, Новозвановки.

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Под вражеские обстрелы, в частности минометные, также попали Сизое, Причепиловка, Станица Луганская, Попасная.

Уже сегодня, 23 февраля, российско-оккупационные войска применили "Грады", артиллерию и минометы в направлении Новотошковского, артиллерию – в направлении Золотого и Попасной.

Ситуация на Донбассе 22 февраля

За прошедшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых – с применением тяжелого вооружения.

Потери ВСУ:

Один украинский военнослужащий получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении.

Пять военнослужащих получили боевую травму.

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