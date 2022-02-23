Боевики на Донбассе усилили огонь из "Градов": где стреляли

За прошедшие сутки, 22 февраля, российская артиллерия обстреливала Луганскую область почти непрерывно. Враг применил "Грады", а также минометы и гранатометы, попадая в дома местных жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
Обстрелы из "Градов" усилились
Всего боевики 53 раза открывали огонь по населенным пунктам Луганской области и укреплениям украинских военных. Применялись "Грады", танки, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.
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"Грады" использовали при обстрелах Счастья, Кряковки, Муратова, Новотошковского. Повреждены дома местных жителей.
"Сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры. Ремонтные бригады делают все возможное", – отмечают в ОГА.
При этом учреждения и организации в области работают по расписанию.
Где стреляли
Город Счастье российские военные обстреляли 12 раз.
152-мм и 122-мм артиллерия и другое оружие боевиков неоднократно работало в направлении Лобачева, Трехизбенки, Лопаскина, Орехова, Крымского, Новозвановки.
Под вражеские обстрелы, в частности минометные, также попали Сизое, Причепиловка, Станица Луганская, Попасная.
Уже сегодня, 23 февраля, российско-оккупационные войска применили "Грады", артиллерию и минометы в направлении Новотошковского, артиллерию – в направлении Золотого и Попасной.
Ситуация на Донбассе 22 февраля
За прошедшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых – с применением тяжелого вооружения.
Потери ВСУ:
- Один украинский военнослужащий получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
- Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении.
- Пять военнослужащих получили боевую травму.
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