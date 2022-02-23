Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Боевики на Донбассе усилили огонь из "Градов": где стреляли

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 13:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оккупанты попадают по жилым домам и позициям ВСУ
Боевики усилили обстрелы из "Градов". Фото: Getty Images/Луганская ОГА.
Боевики усилили обстрелы из "Градов". Фото: Getty Images/Луганская ОГА. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 22 февраля, российская артиллерия обстреливала Луганскую область почти непрерывно. Враг применил "Грады", а также минометы и гранатометы, попадая в дома местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

Реклама

Обстрелы из "Градов" усилились

Всего боевики 53 раза открывали огонь по населенным пунктам Луганской области и укреплениям украинских военных. Применялись "Грады", танки, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

"Грады" использовали при обстрелах Счастья, Кряковки, Муратова, Новотошковского. Повреждены дома местных жителей.

"Сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры. Ремонтные бригады делают все возможное", – отмечают в ОГА.

Реклама

При этом учреждения и организации в области работают по расписанию.

Где стреляли

Город Счастье российские военные обстреляли 12 раз.

152-мм и 122-мм артиллерия и другое оружие боевиков неоднократно работало в направлении Лобачева, Трехизбенки, Лопаскина, Орехова, Крымского, Новозвановки.

Реклама

Под вражеские обстрелы, в частности минометные, также попали Сизое, Причепиловка, Станица Луганская, Попасная.

Уже сегодня, 23 февраля, российско-оккупационные войска применили "Грады", артиллерию и минометы в направлении Новотошковского, артиллерию – в направлении Золотого и Попасной.

Ситуация на Донбассе 22 февраля

За прошедшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых – с применением тяжелого вооружения.

Потери ВСУ:

  • Один украинский военнослужащий получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
  • Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении.
  • Пять военнослужащих получили боевую травму.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Боевики массово забирают жителей Донецка в военкоматы – эксклюзив Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве может остановиться общественный транспорт? Мы проверили слухи Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Сколько резервистов призовут в Украине? Данилов ответил Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

179 905

заболело за неделю в Украине

-20%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3665

Евро (€)

32.9

Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять