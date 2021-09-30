Вакцинація в Україні. Щеплення від COVID-19 отримали понад 7 мільйонів українців

Одна доза вакцини є вже у 7 000 535 чоловік / Колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу 126 003 людини вакцинували від коронавірусу. З них одну дозу отримали 73 816 українців, а повністю вакциновані – 52 187 людей.

Про це повідомляє МОЗ.

Скільки всього вакцинованих

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Всього з початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 12 617 990 щеплень. Одна доза вакцини є вже у 7 000 535 людей, а дві дози отримали 5 617 457 людей.

Вакцина проти грипу

ВООЗ рекомендувала виробникам виготовляти вакцини відразу проти чотирьох штамів. Медики не радять нехтувати щепленням від грипу. Адже минулого року були випадки, коли люди одночасно хворіли і грипом, і ковідом.

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