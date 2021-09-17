В Україні починається сезон грипу. Чи буде епідемія в цьому році і як захиститися

Люди часто плутають грип з застудою і не хочуть звертатися до лікаря, але даремно – грип може призводити до поганих наслідків

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна на порозі епідемії грипу, в цьому році нас будуть підстерігати чотири штами: Вікторія, Камбоджа, Вашингтон і Пхукет. У МОЗ нагадують, що хворий може заразити до сотні людей за день.

Чого чекати в цьому сезоні, з'ясовували новини "Сьогодні".

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Хронічний гайморит і бронхіт – наслідки самолікування грипу, яким харків'янка Іванна перехворіла ще сім років тому. Тоді вона не пішла до лікаря, а лікувалася самостійно.

"Тепер тільки починається сезон застуди та грипу, досить трохи себе недогледіти, як підвищується температура і самопочуття погіршується. У мене йде бронхітом і він ще потім тиждень або два лікується", – сказала Іванна Мащенко.

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Саме помилкове сприйняття грипу як легкої застуди часто призводить до того, що люди опиняються на лікарняному ліжку. Адже запущений грип, на відміну від застуди, може викликати ускладнення.

"Ускладнення можуть стосуватися різних органів, систем. Іноді вражають нирки, іноді інші органи. Це дуже сильний вірус, організм його переносить важко", – зазначив сімейний лікар Віталій Щуренко.

Чого чекати в цьому році?

Минулий епідсезон, кінець вересня 2020-го – травень 2021 року, виявився не таким відчутним, як попередні. Все через ковід, кажуть вірусологи.

Вплинули карантин, закриті кордони і масковий режим. Наприклад, у позаминулому сезоні на грип та ГРВІ перехворіло майже 5 млн українців. А 160 000 – потребували госпіталізації. У минулому ж сезоні кількість хворих на грип навіть не досягла епідпорогу. Цього року все знову залежить від ковіду.

"Вірус грипу у нас у минулому році не мав можливості викликати епідемію. У цьому році, якщо все закрито, то теж ймовірність невелика, що буде у нас епідемія", – заявила вірусолог Алла Мироненко.

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Точних прогнозів щодо штамів, які будуть циркулювати в Україні, ще немає.

Вакцина проти грипу

ВООЗ рекомендувала виробникам виготовляти вакцини відразу проти чотирьох штамів. Медики не радять нехтувати щепленням від грипу. Адже в минулому році були випадки, коли люди одночасно хворіли і грипом, і ковідом.

"Це було дуже важке перетікання хвороби. Температура за 40, яка погано збивалася. Тобто медикаментами було майже неможливо зняти. Доводилося людині робити уколи", – пояснив Щуренко.

Вакцинація від грипу – платна. Препарати повинні з'явитися в Україні в найближчі тижні. Тоді стане відома і вартість щеплення. У минулому році середня ціна була 200 гривень.

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