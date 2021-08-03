Найбільше боявся за батьків: підліток розповів, як тікав від війни

У таборі на Донбасі лікують травми війни / колаж "Сьогодні"

Психологічні травми війни у дітей можуть проявлятися по різному, та за багато років – це можуть бути напади тривоги або проблеми зі сном. Але деяким допомога потрібна саме зараз. Саме цьому і присвячений унікальний проєкт "Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо".

Як оздоровлюють хлопчиків і дівчаток з Донбасу у таборі у Святогірську – розповіли у сюжеті новин "Сьогодні".

Один з мешканців табору Єгор мріє стати фармацевтом або кухарем, бо не любить хворіти та обожнює смачні страви. Хлопчику тринадцять. Війна застала його родину у Горлівці, влітку 2014 року.

"Щоденні обстріли – це все дуже сильно позначається на психіці", – каже Єгор Несговоров.

Залишатися удома було небезпечно і родина вирішила залишити рідне місто. Однак перетинати лінію фронту у розпал бойових дій – теж було дуже ризиковано.

"Найстрашніше для мене тоді, це безпека батьків! Я боявся, що з ними щось трапиться", – згадує Єгор.

Мирне життя родина знайшла у Святогірську. Щоправда батьки втратили роботу, коштів на оренду житла не мали.

"Знайшли базу десь в глушині. Занедбану, нікому непотрібну Ми туди приїхали, оселилися, усе відновили", - розповідає хлопчик.

Мирне літо від Фонду

Цьогоріч саме у Святогірську Фонд Ріната Ахметова організував дітям Донбасу мирне літо. До проєкту долучилися понад сто хлопчиків і дівчаток.

"Це унікальний для України проєкт. Головна його особливість полягає в наданні психологічної реабілітації дітей, а також забезпеченню повноцінного відпочинку дітей, які довгий час проживали у зоні бойових дій", – розповіла Оксана Іщук, менеджерка проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова

У таборі регулярно відбуваються заняття із психологами, зокрема вчаться контролювати дихання, що вкрай важливо у стресових ситуаціях.

"Щоб ми заспокоїлися, щоб наша нервова система прийшла в порядок, нам потрібно нормалізувати своє дихання", – каже психолог.

А діти надувають кульки і у такий спосіб позбуваються тривоги та стресу.

"У нас хороший психолог, він підтримує з нами дружній контакт і з ним приємно спілкуватися", – зазначає Єгор Несговоров.

Організатори проєкту також підготували різні майстер-класи. Щодня відбуваються спортивні змагання – новІ враження обов’язково мають витіснити жахливі спогади.

"Рінат Ахметов, я дуже вам вдячний за те, що ви даєте дітям надію на мирне майбутнє", – звертається хлопчик до благодійника.

Проєкт "Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо" триває сьомий рік поспіль. Завдяки йому оздоровилися 4,5 тисячі хлопчиків і дівчаток.

Нагадаємо, психологи кажуть, що для людей з Донбасу другою значною травмою після війни є пандемія коронавірусної хвороби – це викликає у них тривожність і страхи. Фонд Ріната Ахметова допомагає подолати їх, організовуючи безкоштовні консультації психологів.