Бомбив Харківщину: ЗСУ зловили збитого російського льотчика

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Пілота збитого під Харковом російського літака спіймано. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі.

Як повідомляє Telegram-канал "Подслушано Одесса Новости" спійманий льотчик особисто здійснив 3 вильоти між Ізюмом та Балаклією.

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Зазначається, що він є одним із головних учасників та свідків злочинів з боку російського агресора проти мирного українського населення. Російський пілот здав своїх координаторів і розповів про злочинні накази.

Також уточнюється, що пілотів ворожого літака було двоє, обидва живі. Одному досі вдається ховатися у місті. Тривають пошуки.

Раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в небі над Харковом майже постійно одночасно знаходяться 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично бомбардують житлові квартали міста.

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Окупанти бомблять Харків

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що у небі над Харковом майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично бомблять житлові квартали міста.

6 березня відбулося чергове масоване бомбардування Харкова. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, медзакладах, адмінбудівлях та гуртожитках. В результаті щонайменше 8 людей загинули. Також відбулися масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста.

Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбирання завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 людей.