Зеленський заборонив продавати ліки тим, кому немає 14 років

Верховна Рада підтримала заборону на продаж ліків дітям / Колаж "Сегодня"

Аптекам і роздрібним мережам заборонено продавати ліки дітям, яким немає ще 14 років. Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до ст.21 закону "Про лікарські засоби", де з'явилася заборона на продаж медпрепаратів юним українцям.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради .

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Законопроект №5122 був схвалений парламентом 15 липня. У закон були внесені зміни, згідно з якими забороняється реалізація (видача) лікарських засобів громадянам, яким немає ще 14 років. Продати ліки підліткам мають право лише за умови пред'явлення ними документа, який підтверджує, що юний покупець вже старше "забороненого" віку.

Згідно з пояснювальною запискою, більш жорстке законодавство України потрібно в зв'язку з тим, що збільшилися випадки суїциду дітей за допомогою ліків.

"Якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять. Це підтверджують недавні випадки", – сказано в пояснювальній записці до ухваленого і вже підписаного президентом Законопроекту.

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Розробники документу відзначили, що проконтролювати доступ дітей до "всесвітньої павутини" практично неможливо. А обмежити вільний доступ неповнолітніх до лікарських засобів – державі під силу. Тому і з'явилося це обмеження.

Нагадаємо, через самогубства серед підлітків поліція оголосила війну "групам смерті" , яких раніше в українському сегменті інтернету налічувалося не менше 17.

Наприклад, в Кривому Розі 15-річна дівчинка створила канал в Telegram, де пропонувала передплатникам наносити собі ушкодження і показувати фото виконаного завдання.