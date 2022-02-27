Бояться навіть своєї тіні: відео незвичайного "бою" окупантів під Києвом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти у центрі Бучі розпочали бій із пам'ятником воїнам-афганцям. Військові РФ прийняли БРДМ-2, який стояв на постаменті, за українську військову техніку, і відкрили вогонь.

Відповідне відео опублікувало у Facebook Міноборони України.

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"Бойова техніка на постаменті сьогодні вранці ще раз виконала своє призначення – налякала ворога. "Безстрашна" російська армія боїться вже власної тіні. Паліть їх, брати і сестри, знищуйте російсько-фашистських загарбників", – йдеться у підписі до відео.

Пам'ятник афганцям у Бучі. Фото – Wikimapia.

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Бої під Києвом

Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомель . Знищено легкоброньовану техніку, БМД та особовий склад противника.

Вранці у Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок з подальшим займанням. Пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події у зв'язку з обстрілом.

У соцмережах публікують кадри з будинком, що горить після обстрілу.

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Під Києвом 27 лютого підірвано міст між Ірпенем та Бучею .