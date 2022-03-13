Британія має намір зробити безвіз для біженців з України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Велика Британія платитиме людям за те, щоб вони надавали притулок біженцям із України. Крім того, британська влада має намір скасувати візи для українців.

Як повідомляє Reuters, нова схема під назвою "Будинки для України" дозволить українським біженцям приїжджати до Великої Британії, навіть якщо в них немає родинних зв'язків у країні. Британцям платитимуть по 350 фунтів (456 доларів. – Ред.) на місяць, якщо вони зможуть надати біженцям вільну кімнату або квартиру протягом щонайменше шести місяців.

Реклама

Представники провідних британських партій розкритикували уряд, який наполягає на тому, щоб українці отримували візи до прибуття до Великої Британії. Вони заявили, що це ставить бюрократію вище за добробут тих, хто рятується від війни. Законодавці мають намір скасувати візи для українських біженців.

Уряд своєю чергою заявив, що відповідно до нової схеми представники громадськості, благодійних організацій, підприємств та громадських груп до кінця наступного тижня матимуть можливість пропонувати своє вільне житло через спеціальний сайт.

"Велика Британія підтримує Україну в темну годину, і британська громадськість розуміє необхідність якнайшвидше доставити в безпечне місце якнайбільше людей", – йдеться у заяві міністра житлового будівництва Майкла Гоува.

Агентство ООН у справах біженців раніше заявило, що кількість біженців з України може перевищити 4 мільйони, що вдвічі перевищує поточні оцінки – 2 мільйони осіб.

Реклама

Польща допоможе українським біженцям

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців.