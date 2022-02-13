Чи будуть видавати зброю додому та платити резервістам? Інтерв'ю з командувачем Сил тероборони

Командувач Сил територіальної оборони Юрій Галушкін розповів про ситуацію в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

На тлі військової загрози з боку Росії все більше уваги українців прикуто до безпеки своєї Батьківщини. Нині проходить набір в Сили територіальної оборони, а до кінця березня пункти тимчасової дислокації по всій країні мають бути повністю укомплектовані.

Командувач Сил територіальної оборони Юрій Галушкін в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів, як формуються підрозділи по всій країні та хто може вступити до лав тероборони.

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Про чисельність та терміни

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив: поставлено завдання, щоб загальна кількість тероборони сягала 2 млн громадян. До кінця лютого буде завершено формування тероборони. Скільки підрозділів уже укомплектовано і що ще треба зробити?

У закон про Збройні сили України внесено зміни, де визначено, що їхня кількість збільшується на 11 тисяч військовослужбовців. Це 10 тисяч військовослужбовців, які будуть служити в Силах тероборони, і 1 тисяча військовослужбовців, які будуть виконувати завдання в Силах спеціальних операцій і виконуватимуть завдання руху спротиву. Це теж складник національного спротиву.

У складі Сил територіальної оборони на постійній основі дійсну службу повинні проходити 10 тисяч військовослужбовців. Станом на теперішній час ми укомплектовані майже на 70%.

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Ми маємо утворити в Україні 29 бригад та 150 батальйонів Сил територіальної оборони. Це штаби батальйонів і бригад, які в своїх пунктах постійної дислокації будуть утримувати матеріально-технічні засоби, зброю, боєприпаси на особовий склад, який приписаний, тобто тих, хто уклав контракт резервіста в цих батальйонах і бригадах. Таких резервістів в Україні може бути близько 130 тисяч військовослужбовців.

Цифру 1,5-2 млн озвучував головнокомандувач ЗСУ. І ми говорили про те, що взагалі є 1,5-2 млн українців, які готові до національного спротиву, а не про тих людей, які увійдуть до складу Сил тероборони.

Яка ситуація в областях, які межують з Росією? Наскільки там підрозділи тероборони укомплектовані?

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Бригади прикордонних областей – таких областей у нас 13 – укомплектовані на 70-75% особовим складом, які проходять дійсну військову службу. Це офіцери і контрактники (солдати-сержанти).

На цих прикордонних областях ми і зосереджуємо головну увагу і вважаємо їх пріоритетними.

Про правила формування тероборони

Яким чином будуть формувати територіальну оборону в Україні?

Перше – це пункти постійної дислокації, де мають розміщатися підрозділи Сил тероборони.

Друге – це рекрутинг, тобто набір особового складу на дійсну військову службу і укладання контрактів резервістами для проходження служби в батальйонах і бригадах Сил тероборони.

Третє – це підготовка резервістів, підготовка населення.

Четверте – процес планування, як і до якого часу ми організуємо територіальну оборону в Україні.

У березні вже має бути повністю сформована тероборона?

Сили територіальної оборони складаються з кількох складників. Це дійсна військова служба – ті люди, які приходять щодня на службу і виконують свої завдання в повсякденній життєдіяльності, тобто штаб батальйону чи штаб бригади. У кожному районі – батальйон, у кожній області – штаб бригади. Це той кістяк, на який мають нарости резервісти Сил територіальної оборони. Таких людей має бути 10 тисяч.

До кожного із цих батальйонів має бути приписаний резерв Сил тероборони. Тобто резервісти укладають контракт і мають проходити службу або ж виконувати завдання в цьому батальйоні.

Головне завдання – щоб у районі був батальйон, в якого були свої резервісти, які уклали контракт з командиром бригади, і в разі розгортання Сил тероборони резервіст має знати, куди прибути в цей батальйон, що йому там видадуть зброю, що його там одягнуть, і він підготовлений та знає, яке завдання і в складі якого підрозділу він його буде виконувати.

До кінця лютого ми маємо повністю зайняти пункти тимчасової дислокації. До кінця березня ми їх маємо повністю обладнати усім необхідним і завершити планування завдань силами тероборони.

Про умови служби та зарплати резервістам

Хто може підписати контакт? Які вимоги до кандидатів?

ЗСУ максимально спростили умови вступу і підписання контрактів для резервістів. Наразі всі люди віком від 18 до 57 років можуть прийти й укласти контракт, щоб стати резервістом.

Якщо у когось виникають труднощі, ми відкрили гарячу лінію тероборони, де можуть надати консультацію, як вступити до лав резервістів.

У районах та областях є територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Там можна отримати перелік документів. Людина прибуває в батальйон і в бригаду, з нею проводять коротку бесіду, дивляться на її документи з військового комісаріату. Після цього укладають контракт.

Чи є перелік спеціальностей, які недоступні для жінок?

У Силах тероборони, як і у Збройних силах України загалом, немає обмежень для жінок.

Як поєднувати службу в теробороні з основною роботою?

Людина, яка підписала контракт (строком на три роки. – Ред.) і прийшла на дійсну військову службу, не може більше ніде працювати, вона служить в ЗСУ. Тобто це військовослужбовець.

Якщо ми говоримо про резервістів, то вони не проходять службу в ЗСУ, а йдуть на роботу і там працюють. Якщо він резервіст і хоче навчитися захищати свою Батьківщину, то він приходить на вишкіл щосуботи. Якщо протягом року людина пройде 120 годин такої підготовки на вишколах, то їй виплатять премію – від 1500 грн.

На навчання можуть не приходити люди, які мають бойовий досвід та вміють користуватися зброєю.

Чи вистачить 120 годин на підготовку?

Удосконаленню немає меж. Але є програма, яка прописана на 120 годин. Цього часу достатньо, щоб людина отримала навички використання зброї.

Чи будуть резервісти без роботи отримувати гроші за службу в теробороні?

Ні. Резервіст, який не працює, не отримує грошове забезпечення лише за те, що уклав контракт з Силами тероборони. Ці люди отримують грошове забезпечення під час призову їх на збори.

Роботодавцям доведеться відпускати резервістів на вишкіл, однак не всі роботодавці на таке погодяться. Як вирішити цю проблему?

Держава вирішує ці питання з роботодавцями. Розробляється законопроєкт, щоб стимулювати роботодавців. Для того, що вони спонукали своїх робітників укладати контакт з Силами тероборони.

Про те, чи видаватимуть зброю додому

Чи видаватимуть зброю резервістам і як вони будуть пересуватися містом зі зброєю?

Є підрозділи Сил тероборони і є добровольчі формування. Це різні категорії. Підрозділи Сил тероборони забезпечуються штатною табельною зброєю у момент, коли вони розгортаються. У повсякденній життєдіяльності ця зброя і боєприпаси зберігаються при батальйонах і при бригадах.

Добровольчі формування – це не штатні підрозділи Сил тероборони, а це формування, до яких можна вступити добровільно. До добровольчих формувань ми приступимо тільки після того, як завершимо планування. Критерії відбору – це можуть бути навіть люди після 60 років, люди які не приписані в резерв Р1, Р2, не уклали контакт резервіста територіальної оборони, це можуть бути багатодітні батьки, люди, які мають вади здоров'я. Ці люди мають право під час виконання завдань Сил тероборони використовувати власну мисливську зброю, а також можуть забезпечуватися штатною табельною зброєю.

Зброю не можна брати додому ні резервістам, ні добровольчим формуванням.

Як будуть перевіряти підрозділи тероборони, щоб не повторилася історія з Південмашем, де Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі?

Я б не хотів коментувати те, що відбулося в Дніпрі. Служба в Силах тероборони нічим не відрізняється від служби в інших видах ЗС і військ. І в цих людей буде доступ до зброї.

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