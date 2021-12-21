Буллінг може статися з кожним. Як батькам уберегти дитину від цькування у школі

Батьки можуть навчити дитину захищатися від булінгу у школі / Фото: Колаж: Сьогодні

Батьки не можуть передбачити, з якими дітьми навчатиметься їхня дитина в школі, як і те, чи може вона стати жертвою буллінгу. Проте можна сприяти тому, щоб цього не сталося – розвивати асертивність дитини.

Про це розповів психотерапевт, радник голови МОЗ Спартак Субота в інтерв'ю "Сьогодні", яке вийде на сайті 22 грудня.

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Субота розповів, що буллінг у школі може початися і раніше за середню школу – у деяких випадках діти починають цькувати одноліток навіть із садка. Для цього достатньо навіть одного дефекту у дитини, яка б відрізняла її від інших.

Що таке асертивність?

Асертивність – це вміння людини не залежати від дій та оцінок інших людей, почуватися впевнено, відстоювати особисті межі, а також регулювати свої емоції та поведінку.

Психотерапевт зазначив, що розвитком цих навичок у дитини мають займатися саме батьки.

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"Тут допоможе лише розвиток асертивності. Викладачі навряд чи цим займатимуться з низки причин", – сказав Субота.

Булінг в Україні

Згідно дослідженню ЮНІСЕФ:

67% дітей в Україні віком від 11 до 17 років стикалися з проблемою буллінгу;

24% дітей стали жертвами буллінгу;

48% дітей нікому не розповідали про випадки буллінгу;

44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе.

Більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думаютьне так, як інші.