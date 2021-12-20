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Як визначити, що дитина страждає від булінгу? Відповідь психотерапевта

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 14:10
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В Україні діти все частіше стають жертвами булінгу – як без допомоги психолога визначити, що дитині потрібна допомога
Психотерапевт розповів, як розпізнати дітей-жертв буллінгу
Психотерапевт розповів, як розпізнати дітей-жертв буллінгу / Фото: Колаж: Сьогодні

У школярів, які піддаються булінгу з боку ровесників, можна помітити різку зміну настрою та зниження продуктивності.

Про це розповів психотерапевт, радник голови МОЗ Спартак Субота в інтерв'ю "Сьогодні", яке вийде на сайті 22 грудня.

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Як визначити, що дитину "травлять" у школі?

У дитини змінюється поведінка. Зокрема, це:

  • різка зміна настрою;
  • повна апатія;
  • зниження продуктивності у навчанні;
  • зниження фізичної активності;
  • нездатність отримувати задоволення;
  • відмова від гуртків.

Крім того, одним із сучасних показників психічного здоров'я є гаджет.

"Останнє зараз – це мірило здоров'я. Якщо дитина "сидить у гаджеті", то це означає, що вона чимось зацікавлена. Також треба звертати увагу на те, як часто дитина прогулює школу", – сказав Субота.

Він додав, що психолог може допомогти дитині, яка постраждала від булінгу. Насамперед експерт має пояснити школяру, що замовчування проблеми – це найгірша стратегія.

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