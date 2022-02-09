Була за крок до смерті: у Мелітополі лікарі помилилися із діагнозом й вчасно не виявили у жінки рак

Мріяла про дитину, а опинилася в онкодиспансері. Жителька Мелітополя впевнена – у жіночій консультації помилилися із діагнозом і вчасно не розпізнали злоякісну пухлину. Онкологи врятували життя пацієнтки, але вона не зможе мати дітей.

Про йдеться у випуску новин "Сьогодні".

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Зруйнована мрія

Надія з чоловіком мріяли про дитину. Три роки планували вагітність. Усі сподівання розвіялися, коли діагностували рак. І жінка винить у цьому свою гінекологиню.

"Якби вона тоді півтора року тому послухала лікаря УЗД, який дзвонив їй, сказав, що потрібно оперувати, цього б випадку не було. Мені видалили всі органи, дітей мати я не зможу", — скаржиться жителька Мелітополя Надія Жадейко.

Онкообстеження

Надії лише 27 років. І вона не розуміє, чому гінекологиня одразу не призначила онкообстеження, хоча інший лікар радив це.

"Довели мене ось до такого стану. Мій лікар сказав, що мені залишалося жити два місяці. У мене метастази в шлунку вже були", — розповідає жінка.

"У шоці з того, що вона направила Надю на операцію, і з того моменту жодного разу не зателефонувала і навіть не поцікавилася як і що", — каже чоловік Надії Андрій Кривін.

Рідні та друзі Надії шоковані. Серед них — колишня медсестра, що працювала у міській гінекології. Вона знає гінекологиню і не розуміє, як та могла проґавити пухлину.

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"Знаючи Ольгу Борисівну, я не розумію, чому дійсно вона цього не побачила", — зазначила жителька Мелітополя Світлана Білоусова.

Як виявили пухлину?

Через біль та кровотечу Надія звернулася до лікарки. Та призначила процедури й сказала, що потім пацієнтка зможе завагітніти. Натомість жінка знову опинилася у лікарні із такими ж симптомами. І тоді лише виявили онкозахворювання.

У лікарні провели службове розслідування. Порушень в діях гінекологині не виявили, мовляв, лікувала за протоколами.

Що каже гінекологиня?

Гінекологиня, яку Надія звинувачує у недбальстві, погодилася на інтерв'ю. Розповідає, що рак яєчника у такому віці — дуже рідкісний випадок. За останні вісім років у Мелітополі таких зафіксували лише два. Тож винною себе не вважає. Каже, за протоколами МОЗ вона не мала призначати онкообстеження.

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"Такого немає у наказі при апоплексії яєчника здавати онкомаркери. Вони не коштують три копійки й жінки за них платять самі лише у платних лабораторіях. Вони здаються, і, якщо я кожному призначатиму — я у відповідальності. Ви приїдете, скажете: лікар, ви напевно хочете розвести людину на гроші. Я не вважаю себе винною в чомусь. Так, прикро, така молода дівчина, у неї рак яєчника. Та я їй не зробила цей рак", — розповіла завідувачка гінекологічного відділення Мелітопольського пологового будинку "Малятко" Ольга Покровенко.

З таким діагнозом Надії доведеться пройти курс хімієтерапії. Найближчі півтора року усі сили та фінанси родини підуть на це. І вже потім подружжя вирішить, чи позиватимуться до суду на дії лікарів.

Етапи ранньої діагностики раку

ВООЗ повідомляє, що від 30% до 50% випадків раку можна запобігти, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження. На початкових стадіях захворювання значно краще піддаються лікуванню.

Існує 3 етапи ранньої діагностики:

Крок 1 : усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога;

: усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога; Крок 2 : клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання

: клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання Крок 3: доступ до ефективного лікування, що включає знеболення.

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