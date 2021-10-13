Були проблеми з серцем. У Польщі помер заробітчанин з України

На заході Польщі помер українець / Фото: Колаж: Сьогодні

На південному заході Польщі у місті Зелена Гура 12 жовтня помер 46-річний трудовий мігрант з України.

Про це повідомила речниця Окружної прокуратури м. Зелена Гура Ева Антонович, передає "Укрінформ".

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"В результаті проведеного розтину на тілі померлого не виявлено травм, патологоанатом підтвердив, що смерть наступила з природних причин", – повідомила прокурор.

Прокурор, який прибув на місце події, розпорядився провести розтин тіла померлого для встановлення причин смерті.

Під час розтину було підтверджено проблеми із серцем та печінкою українця. Планується ще проведення токсикологічної експертизи крові померлого.

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У Польщі знайшли мертвою українку

За повідомленням прес-офіцера міської поліції Стараховіце Павела Кусяк, в понеділок вранці з хостелу надійшло повідомлення про українку без ознак життя.

"Екіпаж служби швидкої допомоги виїхав на місце, однак, незважаючи на надану допомогу, життя жінки не врятували" , – говорить Кусяк.

За його словами, на місці події працювала поліція і прокуратура. Польські правоохоронці припускають, що "хтось може бути причетний до смерті жінки". Тіло відправили на розтин.

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"У справі буде проведено розслідування, яке дасть відповідь на це питання", – додав прес-офіцер.

Українка померла в Іспанії

Смерть українців за кордоном не рідкість. Раніше ми писали, що нещасний випадок стався в місті Бенідорм. (Іспанія) 26-річна українка впала з оглядового майданчика в прірву, рятувальникам вдалося дістати її і відвезти в лікарню, але медики туристку не врятували.

Все трапилося 14 вересня близько 19:00 за місцевим часом. Відомо, що дівчина перелізла через перила оглядового майданчика, щоб зробити селфі, але втратила рівновагу і впала в прірву.

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