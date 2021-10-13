Были проблемы с сердцем. В Польше скончался трудовой мигрант из Украины

На западе Польши умер украинец / Фото: Коллаж: Сегодня

На юго-западе Польши в городе Зелена-Гура 12 октября умер 46-летний трудовой мигрант из Украины.

Про это сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры г. Зелена-Гура, передает "Укринформ".

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"В результате проведенного вскрытия на теле умершего не обнаружено травм, патологоанатом подтвердил, что смерть наступила по естественным причинам" , – сообщила прокурор.

Прокурор, прибывший на место происшествия, распорядился провести вскрытие тела умершего для установления причин смерти.

При вскрытии были подтверждены проблемы с сердцем и печенью в украинца. Планируется еще проведение токсикологической экспертизы крови умершего.

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В Польше нашли мертвой украинку

По сообщению пресс-офицера городской полиции Стараховице Павела Кусяка, в понедельник утром с хостела поступило сообщение об украинке без признаков жизни.

"Экипаж службы скорой помощи выехал на место, однако, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли", – говорит Кусяк.

По его словам, на месте происшествия работала полиция и прокуратура. Польские правоохранители предполагают, что "кто-то может быть причастен к смерти женщины". Тело отправили на вскрытие.

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"По делу будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос", – добавил пресс-офицер.

Украинка умерла в Испании

Смерть украинцев за границей не редкость. Ранее мы писали, что несчастный случай произошел в городе Бенидорм.(Испания) 26-летняя украинка упала со смотровой площадки в пропасть, спасателям удалось достать ее и отвезти в больницу, но медики туристку не спасли.

Все случилось 14 сентября около 19:00 по местному времени. Известно, что девушка перелезла через перила смотровой площадки, чтобы сделать селфи, но потеряла равновесие и упала в пропасть.

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