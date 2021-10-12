В Польше нашли мертвой украинку

В Стараховице (Польша) в хостеле мертвой нашли 51-летнюю украинку. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти.
Об этом сообщает Polsat News.
По сообщению пресс-офицера городской полиции Стараховице Павела Кусяка, в понедельник утром с хостела поступило сообщение об украинке без признаков жизни.
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"Экипаж службы скорой помощи выехал на место, однако, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли", – говорит Кусяк.
По его словам, на месте происшествия работала полиция и прокуратура. Польские правоохранители предполагают, что "кто-то может быть причастен к смерти женщины". Тело отправили на вскрытие.
"По делу будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос", – добавил пресс-офицер.
Украинка умерла в Испании
Смерть украинцев за границей не редкость. Ранее мы писали, что несчастный случай произошел в городе Бенидорм.(Испания) 26-летняя украинка упала со смотровой площадки в пропасть, спасателям удалось достать ее и отвезти в больницу, но медики туристку не спасли.
Все случилось 14 сентября около 19:00 по местному времени. Известно, что девушка перелезла через перила смотровой площадки, чтобы сделать селфи, но потеряла равновесие и упала в пропасть.
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