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В Польше нашли мертвой украинку

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
12 октября, 10:26
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Медикам, которые приехали на место ЧП, не удалось спасти пострадавшую
Будет проведено расследование
Будет проведено расследование / Фото: Коллаж: Сегодня

В Стараховице (Польша) в хостеле мертвой нашли 51-летнюю украинку. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти.

Об этом сообщает Polsat News.

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По сообщению пресс-офицера городской полиции Стараховице Павела Кусяка, в понедельник утром с хостела поступило сообщение об украинке без признаков жизни.

"Экипаж службы скорой помощи выехал на место, однако, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли", – говорит Кусяк.

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По его словам, на месте происшествия работала полиция и прокуратура. Польские правоохранители предполагают, что "кто-то может быть причастен к смерти женщины". Тело отправили на вскрытие.

"По делу будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос", – добавил пресс-офицер.

Украинка умерла в Испании

Смерть украинцев за границей не редкость. Ранее мы писали, что несчастный случай произошел в городе Бенидорм.(Испания) 26-летняя украинка упала со смотровой площадки в пропасть, спасателям удалось достать ее и отвезти в больницу, но медики туристку не спасли.

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Все случилось 14 сентября около 19:00 по местному времени. Известно, что девушка перелезла через перила смотровой площадки, чтобы сделать селфи, но потеряла равновесие и упала в пропасть.

Ранее мы сообщали:

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