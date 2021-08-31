З прессекретаря в бізнес-тренери: Мендель буде вчити бізнесменів

Мендель запустила тренінг для бізнесу по GR і стратегії держави в різних галузях. Колаж: "Сьогодні"

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель після відставки знайшла нове заняття – це організація тренінгу для бізнесу. Вона пообіцяла всім учасникам дати чіткі відповіді на конкретні питання.

Анонс заходу вона опублікувала в Facebook.

"Як сьогодні взаємодіяти бізнесу з державою? Яка стратегія розвитку України за різними напрямками? Чого очікувати підприємцям у майбутньому? Тренінг для бізнесу з питань GR та стратегії держави в різних галузях. Отримуйте чіткі відповіді на конкретні запитання. Заповніть анкету та чекаю на вас наприкінці вересня. Тренінг платний!" – написала Мендель.

У Google-формі, посилання на яку опублікувала Мендель, зазначено, що тренінг розрахований на 10-15 учасників. У тих, хто буде заповнювати форму, запитують, чи читали вони книгу Юлії Мендель "Кожен із нас президент" і звідки вони дізналися про тренінг. Ціна участі в ньому не вказується.

Що відомо про Мендель

9 липня Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прессекретаря президента України.

з посади прессекретаря президента України. Ще в травні Юлія Мендель написала заяву про звільнення з посади прессекретаря президента. Однак, як обіцяли, далеко вона не піде – їй дадуть нову посаду на Банковій. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель .

. Зеленський уже знайшов заміну Мендель – новим прессекретарем президента став ведучий "Україна 24" Сергій Никифоров. Новоспечений речник Банкової зазначив, що тепер він змінив зрозумілу йому роботу, зручний графік і спокійне життя на велику пригоду з багатьма невідомими.

Раніше ми писали, що Мендель отримує багато погроз. Їй довелося прийти на презентацію своєї книги з охороною.

Крім того, Мендель опублікувала фото з відпочинку в басейні біля моря. Щире фото прощання з літом.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: