Ціни на ID-карти та закордонні паспорти зросли, а в Єгипті град зі снігом засипав туристів та місцевих жителів на Новий рік – головні новини за ніч

З 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ із усіх продажів реклами, а крім дощу та снігу, на курорт обрушився град. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

"Податок на Google". Ціна на рекламу у Facebook злетіла з 1 січня

Через набуття чинності так званим "податком на Google" з 1 січня компанія Meta додає 20% ПДВ у вартість послуг Facebook в Україні.

Реклама

"Відповідно до нової норми про ПДВ в Україні з 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ з усіх продажів реклами в Україні. Щоб переконатися, що користувачі знають ці вимоги, ми розробили корисні поради, які доступні в нашому центрі підтримки", – повідомили в компанії Meta.

З 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ із усіх продажів реклами. Колаж "Сьогодні"

Лукашенко витіснив із Білорусі велике російське ЗМІ

Російське агентство "Інтерфакс-Захід" з сьогоднішнього дня припинило роботу у Білорусі через підписані раніше самопроголошеним президентом цієї країни Олександром Лукашенком поправки до закону про ЗМІ.

Реклама

Лукашенко вирішив зачистити іноземні ЗМІ. Колаж "Сьогодні"

У Єгипті град зі снігом засипав туристів та місцевих жителів на Новий рік

В перший день нового року на єгипетський курорт Хургаду обрушилися сніг та град.

"У перший день нового року вулиці Хургади покриваються снігом, що супроводжується зливою, яка тривала кілька годин", – зазначає видання.

Реклама

Окрім дощу та снігу, на курорт обрушився град. Колаж "Сьогодні"

Ціни на ID-карти та закордонні паспорти зросли. Скільки коштує оформлення

В Україні з 1 січня 2022 року зросла вартість оформлення закордонних паспортів та ID-карт.