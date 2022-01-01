Ціни на ID-карти та закордонні паспорти зросли. Скільки коштує оформлення

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон із 1 січня доведеться заплатити 733 грн

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінило вартість бланків. Колаж "Сьогодні"

В Україні з 1 січня 2022 року зросла вартість оформлення закордонних паспортів та ID-карток.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

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Підвищення цін на сировину та матеріали

Зазначається, що поліграфкомбінат "Україна" вдався до такого кроку "через підвищення цін на сировину та матеріали". У зв'язку з цим зросла загальна вартість оформлення ID-карти та закордонного паспорта.

Так, вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки протягом 20 днів тепер коштує 372 грн (раніше було 345 грн , протягом 10 днів – 498 грн (стара ціна – 471 грн ).

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон коштуватиме 733 грн за 20 днів та в 1085 грн за десять днів. До подорожчання ціна становила 682 і 1034 грн відповідно.

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