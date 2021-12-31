Ціни, політика чи зарплати. Що найбільше турбує українців – опитування

Чим українці обурені найбільше / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість українців незадоволені якістю життя в країні. Більше третини з них хвилює відсутність надії на те, що ситуація з економікою покращиться, ще майже стільки ж незадоволені зростанням цін на товари та послуги.

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Що показало опитування?

Відсутність надії на покращення ситуації в економіці – 35,6%. Найбільше не вірять у зміни люди від 45 до 60 років, а молодь від 18 до 24 років – навпаки, найменше голосувала за цей варіант.

– 35,6%. Найбільше не вірять у зміни люди від 45 до 60 років, а молодь від 18 до 24 років – навпаки, найменше голосувала за цей варіант. За зростання цін проголосували 27,7% опитаних українців. Найбільше це питання турбує молоде покоління віком 18-24 років (36,4%).

проголосували 27,7% опитаних українців. Найбільше це питання турбує молоде покоління віком 18-24 років (36,4%). Рівень зарплатні – 16,8% із усіх, хто проголосував. Своїми заробітками найбільше незадоволена молодь від 18 до 24 років (22,7%), а найменше – люди віком 55-60 років (10%). Якщо дивитись по регіонах, то жителі Києва рідше скаржаться на зарплату – лише 12,1%.

– 16,8% із усіх, хто проголосував. Своїми заробітками найбільше незадоволена молодь від 18 до 24 років (22,7%), а найменше – люди віком 55-60 років (10%). Якщо дивитись по регіонах, то жителі Києва рідше скаржаться на зарплату – лише 12,1%. Політична нестабільність у країні – 13,7%. За цей пункт проголосувало найбільше людей від 55 до 60 років (20%), найменше цим питанням турбуються люди 25-34 років (8,4%).

– 13,7%. За цей пункт проголосувало найбільше людей від 55 до 60 років (20%), найменше цим питанням турбуються люди 25-34 років (8,4%). Важко відповісти на це питання було 4,7% опитаним.

на це питання було 4,7% опитаним. Варіант "інше" обрали 1,5% респондентів

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