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СЬОГОДНІ Новини України

Є чим пишатися? Скільки українців задоволені якістю життя – опитування

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 06:00
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Українці розповіли, чи влаштовує їхнє життя в рідній країні – з'явилися результати опитування
Чи задоволені українці якістю свого життя
Чи задоволені українці якістю свого життя / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад третина українців незадоволена якістю життя в країні. Найбільше обурені мешканці центрального регіону. При цьому повністю задоволені життям лише 1,1% населення.

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Розмір вибірки – 1000 респондентів.

Які результати опитування?

  • Взагалі незадоволені якістю життя в Україні 33,1% людей. Найбільше за цей пункт голосували українці віком 45-54 роки (49,3%), а також мешканці центральної частини країни (45,4%).
  • Швидше задоволені, ніж задоволені 33,5% громадян. Жителі південного регіону голосували за цей пункт найчастіше (43,4%). Більшість із тих, хто вибрав другий варіант – жителі великих міст із населенням 500 тис. – 1 млн людей.
  • Як задоволені, так і незадоволені 23,8%. Найчастіше цей варіант обирала молодь віком від 18 до 24 років.
  • Швидше задоволені, ніж незадоволені лише 5,6%. Четвертий пункт обирали люди віком від 18 до 24 років (7,2%), а також мешканці столиці (12,5%).
  • Цілком задоволені лише 1,1%. За цей пункт не проголосував жоден українець віком 45-60 років, а також мешканець східних регіонів.
  • Важко відповісти на це питання було 2,9% респондентів.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

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