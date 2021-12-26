Українці назвали причини, чому країна погано розвивається — опитування

Більшість людей вважає, що найсерйозніша проблема нашої країни — війна на сході

Лише 17% українів вважають, що країна рухається в правильному напрямку/Колаж: "Сьогодні"

Більше частина українців вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. Таку думку висловили 68,5 відсотків респондентів, які взяли участь у соціологічному опитуванні Українського центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Про це повідомляє DW.

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Результат опитування в цифрах

Тільки 17 відсотків громадян України вважають, що події в нашій країні розвиваються в правильному напрямку. Результати дослідження майже не відрізняються від тих, що були рік тому (67 та 16,5 відсотка відповідно). Але вони суттєво гірші, ніж у грудні 2019 року. Тоді 44 відсотки українців вважали, що події розвиваються у правильному напрямку, а 36 відсотків — навпаки.

12 відсотків опитаних зазначили, що "все не так погано і жити можна". 39 відсотків заявили, що "терпіти нинішнє становище вже просто неможливо". 44,5 відсотки респондентів вказали, що "жити важко, але можна потерпіти".

Думка українців

За інформацією соціологів, серед тих респондентів, яким не вистачає грошей навіть на необхідні продукти, 63,5 відсотка відповіли, що терпіти таке становище вже неможливо і лише чотири відсотки вказали, що все не так погано. Однак серед респондентів із вищим рівнем доходу варіант відповіді "не все так погано" обрали 34 відсотки. 23,5 відсотка із цієї групи теж вказали, що нинішнє становище неможливо терпіти.

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Крім того, істотно відповіді респондентів відрізняються і в різних вікових групах: старші люди песимістичніші. Так, 22 відсотки молодих людей (від 18 до 29 років) вважають, що все не так погано, а 27 відсотків – що терпіти вже неможливо.

Половина респондентів віком від 60 оцінили ситуацію негативно, а шість відсотків — позитивно. За даними соціологів, найбільш песимістично налаштовані жителі півдня та сходу України — найнегативнішу відповідь обрали 48 та 45 відсотків респондентів відповідно. На заході такої думки дотримуються 35,5% респондентів, а в центрі – 33%.

Найбільша проблема

Як відповіли опитування громадяни, найсерйознішою проблемою України є військовий конфлікт на сході країни (так заявили 66 відсотків респондентів) та підвищення тарифів на комунальні послуги (65 відсотків). До інших проблем українці віднесли низький рівень зарплат та пенсій (61 відсоток) та підвищення цін на основні товари (54 відсотки).

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При цьому лише п'ять відсотків українців зазначили, що з початку 2019 року матеріальне становище їхньої родини покращало. Більшість (55,5 відсотка) вказали, що воно погіршилося, ще 36 відсотків – що не змінилося.

Головні завдання перед владою

Найбільша частка жителів міст України з населенням понад 50 тис. у віці 18-60 років вважає, що серед пріоритетних проблем, які має вирішувати українська влада, є корупція (65%). Серед проблем, пріоритетність вирішення яких зазначає більша частина опитаних, є припинення військових дій на Донбасі (63%), контроль за зростанням тарифів на газ та опалення (57%), контроль за зростанням цін (57%) та поліпшення медичного обслуговування (51%).

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