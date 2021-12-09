Головними завданнями влади мають бути подолання корупції та припинення військових дій на Донбасі — опитування

65% опитуваних вважають хабарництво найбільшою проблемою в нашій країні

Серед проблем в Україні, які повинна вирішувати влада, на першому місці — корупція, на другому — війна/Колаж: Сьогодні

Найбільша частка жителів міст України з населенням понад 50 тис. у віці 18-60 років вважає, що серед пріоритетних проблем, які має вирішувати українська влада, є корупція (65%). Серед проблем, пріоритетність вирішення яких зазначає більша частина опитаних, є припинення військових дій на Донбасі (63%), контроль за зростанням тарифів на газ та опалення (57%), контроль за зростанням цін (57%) та поліпшення медичного обслуговування (51%).

Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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Де найбільша корупція?

Опитані найчастіше вважають, що серед українських інституцій нині найбільше корупції у судах (69%), митниці (61%), прокуратурі (57%) та Верховній Раді (56%).

Робота антикорупційних органів

Приблизно половина респондентів (48%) вважає, що за останній рік в Україні зріс рівень корупції. Переважна більшість опитаних вважає, що антикорупційні органи України працюють неефективно.

Респонденти найчастіше вважають, що за подолання корупції в Україні в першу чергу відповідальні антикорупційні органи (53%), Президент України / Офіс Президента України (45%) та правоохоронні органи (44%).

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Серед антикорупційних органів України найвідомішим є Національне антикорупційне бюро – його знає переважна більшість респондентів (77%). До того ж респонденти найчастіше (23%) називають НАБУ найефективнішим антикорупційним органом, а половина опитаних (48%) не вважає жоден з антикорупційних органів найефективнішим.

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Кому дістається найбільше "подяк" в медицині?

Більша частина українців вважає, що в медицині досі дають хабарі. При цьому тільки 6,3% вірять в безхабарні походи по лікарях.

Серед тих, хто на думку українців, отримують найбільше "подяк" від пацієнтів – лікарі (74,4%), керівництво медустанов (9,9%), молодший медперсонал (7,5%).

Більша частина вважає, що завдяки хабарям їх лікують краще, ніж лікували б безкоштовно, лише 21,6% вважають, що це ніяк не впливає на якість лікування. Крім того, це стосується не тільки медицини, а й інших сфер життя. 62,1% опитаних так вважає, і лише 16,6% не згодні.

Водночас 69,2% українців розуміють, що грошова подяка – це хабар. А 17,7% не згодні з цим твердженням.

Нагадаємо:

Сьогодні о 23:10 на телеканалі "Україна" вийде сенсаційний спеціальний репортажі-розслідуванні – "Слідами президентської медіамперії". В ньому журналісти намагаються знайти відповіді на питання: "Чи правда, що Гарант Конституції вибудовує підконтрольний медійний холдинг?" "У скільки він обходиться простим українцям?".