Що робити, якщо пропав COVID-сертифікат у "Дії": інструкція

Як відновити сертифікат у "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

У деяких українців пропадає COVID-сертифікат у "Дія". А також трапляються й інші проблеми. Щоб виправити помилку – потрібно просто оновити електронний документ. Зробити це можна без розпізнавання особи, а також без електронного підпису на веб-порталі.

Оновіть програму

Раніше цей спосіб підходив тільки для тих, хто має або біометричний закордонний паспорт, або ID-карту. Тепер після оновлення програми сертифікат підтягнеться навіть у тих, хто використовує паспорт-книжечку.

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На смартфоні або планшеті має бути встановлена остання версія "Дії". Завантажити її (або оновитись) можна за допомогою Google Play для пристроїв на Android та AppStore для гаджетів з iOS. Йдеться про версію 3.0.18 для iPhone та 3.0.14 для Android.

Термін дії вже існуючого COVID-сертифіката після цього має автоматично продовжитись з півроку до року. Якщо цього не сталося, потрібно зробити наступні кроки та отримати новий документ.

Авторизуйтесь у додатку

Найпростіше це зробити через BankID – спрацює, якщо на пристрої вже встановлено програму онлайн-банкінгу. У такому разі Дія отримає дані від банку. Цей спосіб спрацює навіть для тих, хто не має біометричних документів.

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Якщо ж онлайн-банкінгу немає, але є ID-картка або біометричний паспорт, а телефон підтримує функцію NFC, можна авторизуватися за допомогою цих документів. Для цього потрібно вибрати відповідний спосіб входу та просто прикласти документ до смартфона.

Отримайте новий COVID-сертифікат

У нижньому рядку програми виберіть меню "Послуги". Далі перейдіть в розділ "COVID-сертифікати" та натисніть кнопку "Отримати сертифікат".

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