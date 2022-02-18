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Що відбувається на Донбасі: "Свобода слова Савіка Шустера"

18 лютого, 21:18
Також у студії обговорять ультиматум Путіна щодо вступу України до НАТО

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 18 лютого, о 21:00 експерти спробують розібратися у тому, що зараз відбувається на Донбасі.

Ще однією темою стане ультиматум президента РФ Володимира Путіна щодо вступу України до НАТО і яке майбутнє очікує на Росію у разі визнання "Л/ДНР".

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Серед гостей студії:

  • Петро Порошенко, президент України (2014–2019), лідер партії "Європейська солідарність";
  • Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016);
  • Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003–2005);
  • Андрій Загороднюк, міністр оборони України (2019–2020);
  • Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007–2009);
  • Євгеній Мураєв, лідер партії "Наші";
  • Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – за життя";
  • Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";
  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".