"Щоб в 16 не було пізно". Після скандалу в соцмережах Мінкульт передумав купувати книги про виховання

Активісти вважають книгу дискримінаційною. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство культури і інформаційної політики відреагувало на закупівлю за рахунок держави майже 500 примірників книги "Щоб в 16 не було пізно", яка розповідає про "традиційні цінності". Відомство хоче зупинити процес закупівлі.

Про це повідомляє прес-служба Мінкульту в Facebook.

У даній книзі йдеться про те, як допомогти дитині прожити кожен рік свого життя, однак, на думку експерта з гендерної політики та фахівця з комунікацій Українського жіночого фонду Миколи Ябченка, традиційні сімейні цінності, про які пише Ланге, в сучасному суспільстві більше не прийнятні .

На своїй сторінці в соцмережі він опублікував уривок, в якому описуються різні методи виховання для дівчаток і хлопчиків.

"Дівчатка вже народжуються з жіночими якостями. Для дівчинки дуже важливо створити простір і оточення, щоб вона проявляла своє природне вміння піклуватися, умиротворення, цнотливість і здатність надихати. Хлопчику кожен день потрібно напрацьовувати чоловічі якості. Створювати ситуації, в яких він зможе проявити і відточувати цілеспрямованість, відповідальність і захист, щедрість і аскетизм", – йдеться в ньому.

Скандал в Мережі

Раніше в Мережі спалахнув скандал з книгою про гендерну рівність Марини Ланге "Щоб в 16 не було занадто пізно", екземпляри якої планують закупити для українських бібліотек.

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Книга Ланге призначена для виховання дітей, на кожен рік життя. Вона поділена на 16 етапів, тобто 16 років життя. У ній прописано як поводитися з дитиною в ранньому, а пізніше і підлітковому віці.

Ланге пише про відмінності між хлопчиками і дівчатками з самого раннього віку і пропонує стратегії виховання в залежності від статі. Активісти вважають книгу дискримінаційною.

Відзначимо, що "Щоб в 16 не було занадто пізно" для поповнення українських бібліотек вибрали в Міністерстві культури і інформаційного розвитку, крім неї закуплять ще 688 видань.

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