"Чтобы в 16 не было поздно". После скандала в соцсетях Минкульт передумал закупать книги о воспитании

Активисты считают книгу дискриминационной. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство культуры и информационной политики отреагировало на закупку за счет государства почти 500 экземпляров книги "Чтобы в 16 не было поздно", которая рассказывает о "традиционных ценностях". Ведомство хочет остановить процесс закупки.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта в Facebook.

В данной книге идет речь о том, как помочь ребенку прожить каждый год своей жизни, однако, по мнению эксперта по гендерной политике и специалиста по коммуникациям Украинского женского фонда Николая Ябченко, традиционные семейные ценности, о которых пишет Ланге, в современном обществе больше не приемлемы.

На своей странице в соцсети он опубликовал отрывок, в котором описываются разные методы воспитания для девочек и мальчиков.

"Девочки уже рождаются с женскими качествами. Для девочки очень важно создать пространство и окружение, чтобы она проявляла свое естественное умение заботиться, умиротворение, целомудрие и способность вдохновлять. Мальчику каждый день нужно нарабатывать мужские качества. Создавать ситуации, в которых он сможет проявить и оттачивать целеустремленность, ответственность и защиту, щедрость и аскетизм", – говорится в нем.

Скандал в Сети

Ранее в Сети вспыхнул скандал с книгой о гендерном равенстве Марины Ланге "Чтобы в 16 не было слишком поздно", экземпляры которой планируют закупить для украинских библиотек.

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Книга Ланге предназначена для воспитания детей, на каждый год жизни. Она поделена на 16 этапов, то есть 16 лет жизни. В ней прописано как вести себя с ребенком в раннем, а позже и подростковом возрасте.

Ланге пишет о различиях между мальчиками и девочками с самого раннего возраста и предлагает стратегии воспитания в зависимости от пола. Активисты считают книгу дискриминационной.

Отметим, что "Чтобы в 16 не было слишком поздно" для пополнения украинских библиотек выбрали в Министерстве культуры и информационного развития, кроме нее закупят еще 688 изданий.

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