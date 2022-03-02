Щоб ворог не пройшов — наші військові підірвали міст у Баришівці

Антон Геращенко повідомив про вибух мосту під Києвом / Колаж "Сьогодні"

Українські захисники запобігли просуванню ворожої колони в районі смт Баришівка Київської області. Для цього довелося підірвали міст.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Шляхи відходу росіянам перекрили. Почалося знищення росіян з повітря, — написав він у себе в Telegram.

Також Геращенко додав, що колона російської техніки зупинилася у Катюжанці під Києвом. Вони не мають пального та боєприпасів, а солдати, які несуть службу у військах країни-агресора, готові здатися в полон.