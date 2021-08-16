Циклон Luciano зачепить Україну: де очікувати нового похолодання

В Україну повернулася пекельна спека, і у вівторок вона продовжиться. Але в західних областях очікується зниження температури повітря через вплив північного циклону.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в західні області 17 серпня прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, крім грозових дощів, ще й зниження температури повітря – спека послабшає до 23-28 градусів.

У вівторок на більшій частині території України – сухо і спекотно.

У Києві завтра буде сухо і спекотно, до 33 градусів.

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З середи стане свіжіше, але не скрізь

У середу спека почне відступати і вже свіже повітря разом із атмосферним фронтом північного циклону і дощами пошириться в східному напрямку.

Після середи ночі стануть ще прохолоднішими, залежно від регіону буде 11-17 градусів. Теплі ночі можна чекати хіба що на півдні і сході.

У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів із питань клімату (при ООН) Світлана Краковська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.

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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях на Керч обрушилася потужна злива – місто знову затопило. Авто плавали у воді, приватні будинки і двори пішли під воду.

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