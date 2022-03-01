ЦОС з'ясував особисті дані 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні

ЦОС показав список 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Центр оборонних стратегій України отримав імена та прізвища 120 тисяч військових Росії, які беруть участь у бойових діях на території України. Відповідні дані Центр передав виданню Українська правда.

У документі вказані імена, табельний номер та місце служби росіян.

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Зазначається, що дані ЦОС отримали від надійних джерел. З повним списком можна ознайомитись тут.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що кожного дня українські воїни знищують понад тисячу ворогів. За даними Генерального штабу ЗСУ, сумарні втрати супротивника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 становили понад 6 тисяч осіб.

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