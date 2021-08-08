COVID-19 не вщухає. Скільки хворих виявили в Україні за добу

За останньою статистикою, кількість випадків коронавірусу в Україні продовжує зростати

Кількість нових випадків інфікування зростає. Колаж: "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 619 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом інфекцію підтвердили у 2 259 151 людини.

Про це повідомляє МОЗ.

За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 10 українців (загалом – 53 095). Вилікувати вдалося 2 190 921 хворих (235 – за останню добу).

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Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин звернув увагу, що штам коронавірус "Дельта" знаходиться на території України і активно поширюється.

Нагадаємо, що в Україні з 2 серпня змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно мати страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою буде і самоізоляція.

Також нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як безпечно відсвяткувати День Незалежності. Щоб свято не закінчилося лікарняним ліжком, потрібно дотримуватися правил карантину.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: