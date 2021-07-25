COVID-сертифікати і QR-коди? Що чекає українців, які не вакциновані

Розглядається можливість дозволити працювати підприємствам лише з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені від COVID-19 клієнти

В Україні ходять чутки про надання певних послаблень щодо вакцинованих людей в період посилення карантину. Наприклад, відвідувати громадські місця за QR-кодом.

Чи правда це – розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю Апостроф.

"Це все вирішуватиметься відповідною постановою Кабінету міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", що підтверджує факт щеплення проти COVID-19", – пишуть в Мережі.

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За його словами, серед різних опцій в тому числі розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які відвідуватимуть вакциновані від COVID-19 клієнти.

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"І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", – додає Ігор Кузін.

Нагадаємо, в Україні 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19, коли зможуть отримати щеплення всі бажаючі. У великих містах будуть розгорнуті пункти масової вакцинації, а з малих міст та сіл організують безкоштовний транспорт.

Зазначимо, в МОЗ не виключають, що наприкінці 2021 року в Україні почнуть по другому колу вакцинувати людей, які вже пройшли перший курс щеплень.