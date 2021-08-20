Даними про вакцинованих українців торгують в даркнеті? Що кажуть у МОЗ

У Мережі виявилася інформація про всіх вакцинованих людей в Україні. Колаж: "Сьогодні"
У Мережі з'явилася інформація, що у відкритому доступі можна знайти базу даних про вакцинованих від COVID-19 українців. Набір даних має розмір 7 ГБ і містить 6,7 млн записів, включаючи особисту інформацію.
Марк Рюф заявив, що хтось торгує цими даними:
Що кажуть у МОЗ
У МОЗ розповіли, що насправді це фейк. Скріншоти зроблені з документів, розміщених у відкритому доступі на державному порталі відкритих даних, які не містять ніякої особистої інформації про пацієнтів. На скріншотах можна побачити публічну інформацію:
- дату щеплення;
- вікові групи пацієнтів;
- дані про вакцину;
- адреси пунктів щеплення.
Раніше ми повідомляли, що глава МОЗ пообіцяв подарунки щепленим українцям від COVID-19.
Крім того, нещодавно обіцяли мільйон гривень за злом додатки "Дія".