Даними про вакцинованих українців торгують в даркнеті? Що кажуть у МОЗ

У Мережі виявилася інформація про всіх вакцинованих людей в Україні. Колаж: "Сьогодні"

У Мережі з'явилася інформація, що у відкритому доступі можна знайти базу даних про вакцинованих від COVID-19 українців. Набір даних має розмір 7 ГБ і містить 6,7 млн ​​записів, включаючи особисту інформацію.

Марк Рюф заявив, що хтось торгує цими даними:

Що кажуть у МОЗ

У МОЗ розповіли, що насправді це фейк. Скріншоти зроблені з документів, розміщених у відкритому доступі на державному порталі відкритих даних, які не містять ніякої особистої інформації про пацієнтів. На скріншотах можна побачити публічну інформацію:

дату щеплення;

вікові групи пацієнтів;

дані про вакцину;

адреси пунктів щеплення.

Раніше ми повідомляли, що глава МОЗ пообіцяв подарунки щепленим українцям від COVID-19.

Крім того, нещодавно обіцяли мільйон гривень за злом додатки "Дія".