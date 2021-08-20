Данными о вакцинированных украинцах торгуют в даркнете? Что говорят в Минздраве

В Сети оказалась информация о всех вакцинированных людей в Украине. Коллаж: "Сегодня"

Швейцарский эксперт по вопросам цифровой безопасности и защиты данных Марк Рюф (Marc Ruef) сообщил в Twitter, что в открытом доступе можно найти базу данных о вакцинированных от COVID-19 украинцев. Набор данных имеет размер 7 ГБ и содержит 6,7 млн ​​записей, включая личную информацию.

Марк Рюф заявил, что кто-то торгует этими данными:

Кто такой Марк Руф и можно ли ему доверять

Марк Рюф фон Оберрид – родился в 1981 году. В 16 лет основал крупнейший портал по информационной безопасности в немецком сообществе, который ежемесячно посещают более 150 000 пользователей. В 18 лет он опубликовал свою первую книгу о безопасности Windows.

За последние 25 лет он написал 16 книг, опубликовал более 380 специализированных статей на семи разных языках и дал более 200 интервью. Он считается одним из самых читаемых немецкоязычных авторов в своей области. Он также преподает в различных университетах и ​​технических колледжах.

Швейцарский эксперт по вопросам цифровой безопасности и защиты данных Марк Рюф / Фото: Scip

Чем опасны кражи персональных данных

Утечка персональных данных может произойти из-за технического сбоя, или по субъективным причинам, к которым относятся небрежность сотрудников, хакерские атаки или корыстные цели персонала. В любом случае, если паспортные или другие персональные данные в результате окажутся в руках злоумышленников, они могут использоваться в преступных целях.

Злоумышленники, которые занимаются похищением данных, как правило, получают личную информацию, такую как пароли, номера кредитных карточек и используют их от имени жертвы. Похищенная конфиденциальная информация может применятся для различных незаконных целей, включая получение кредитов, осуществления онлайн-покупок или для получения доступа к медицинским и финансовым сведениям жертвы.

Что говорят в Минздраве

В Минздраве рассказали, что на самом деле это фейк. Скриншоты сделаны из документов, размещенных в открытом доступе на государственном портале открытых данных, которые не содержат никакой личной информации о пациентах. На скриншотах можно увидеть публичную информацию:

дату прививки;

возрастные группы пациентов;

данные о вакцине;

адреса пунктов прививки.

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава пообещал подарки привитым украинцам от COVID-19.

Кроме того, недавно обещали миллион гривен за взлом приложения "Дія".