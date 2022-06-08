"Давайте брати приклад із США": Гордон висловився про українське громадянство для Дудя

Гордон розповів, як має реагувати Україна, якщо Дудь попросить громадянство / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо російський блогер Юрій Дудь захоче отримати українське громадянство, влада не повинна йому відмовляти.

Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Василю Голованову на Youtube-каналі "Україна 24".

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Гордон відповів на запитання, як має реагувати Україна, якщо громадянство попросять відомі росіяни – блогер Юрій Дудь, музикант Андрій Макаревич чи актриса Лія Ахеджакова.

"Усім, хто допомагає Україні перемогти цю фашистську погань, хто щирий у своїх поривах, кого дивляться і слухають, хто бореться проти росіян зі зброєю в руках на боці України, звичайно ж, після відповідних перевірок спецслужб потрібно давати українське громадянство", – переконаний він.

Журналіст запропонував "брати приклад з цивілізованих країн – таких як Сполучені Штати Америки":

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"Бачать вони талановитого індуса, який досягне успіху в айті-сфері та прославить США або послужить США. Вони дають йому громадянство – які проблеми? Бачать геніального пакистанця – дають громадянство. Подивіться фільм Юрія Дудя про Силіконову долину. 70% науковців, які там працюють на благо США та НАТО, є вихідцями з колишнього Радянського Союзу. Про що ми говоримо?"

На уточнююче запитання, чи дав би він Дудю українське громадянство, Гордон відповів:

"Я б дав усім, хто служить Україні. Я не знаю, наскільки Юрій служить Україні, поки я маю на це подивитися. Я б дав усім, хто служить Україні, хто бореться проти фашистської Росії, після відповідних перевірок українських спецслужб".

Невзоров отримав громадянство України

Відомий російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров та його дружина Лідія отримали українське громадянство.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Олександру Невзорову було надано громадянство указом президента Володимира Зеленського від 21 травня за "визначні заслуги" перед Україною.

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За словами Геращенка, 23 березня в РФ проти Невзорова було порушено справу за "дискредитацію Збройних сил РФ" – за те, що "чесно розповів народу Росії про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі".

Сам російський журналіст вважає, що його досвід може бути корисним Україні в протистоянні пропаганді Кремля:

"Я добре знаю налаштування ворожих ідеологічних танків, я частково їхній конструктор. Я точно знаю куди бити... Я ніколи не приховував, що свого часу хворів на фашизм. Але завдяки цьому я дуже добре знаю його, знаю його симптоми, знаю його слабкі сторони, прояви, нюанси, знаю всі відчуття, які він несе, і те, чого він панічно боїться".