Російський блогер Юрій Дудь публічно підтримав Україну

Російський блогер та журналіст Юрій Дудь публічно підтримав Україну на тлі агресії Російської Федерації та визнання незалежними так званих "ЛДНР".
Слова підтримки він написав у своєму Telegram-каналі.
Що написав Дудь?
"Я виріс в Росії, Росія — моя батьківщина, я з ніжністю і любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних та дому друзів, — моя максимальна підтримка в ці дні", — написав Дудь.
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Визнання "ЛДНР" Росією
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
- Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".
- Також 22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР".