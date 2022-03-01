Навіть погода за Україну : ворог не може дістатися до Одеси

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Російські окупанти намагалися зробити висадку десанту на Одещині та Миколаєві, але в них нічого не вийшло. Про це повідомив на брифінгу в Офісі президента Радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Ситуація в Україні залишається контрольованою. Гарячою точкою залишається Херсон. Але в цей момент, навіть погода за нас, яка третій день у Чорному морі через шторм не дає висадитись десанту в Одеській області та Миколаєві. Сьогодні передмістя Києва, вкрите снігом, який теж не дає можливості окупантам розпочати штурм. Вночі були завдані повітряні удари по Києву та Харкову – повітряна оборона збила 2 літаки", – сказав він.

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Щодня українські воїни знищують понад тисячу ворогів. За даними Генерального штабу ЗСУ, сумарні втрати супротивника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали понад 6 тисяч людей.

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Вночі російські окупанти розпочали штурм Херсона. За даними очевидців, підрозділи ЗС РФ зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши цвинтар Геологів.