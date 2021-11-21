"Дельта Плюс" спровокує новий пік захворюваності коронавірусом – названа дата

В Україні за кілька тижнів можливий новий пік захворюваності на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

На території декількох регіонів України виявили циркуляцію різновиду штаму "Дельта", так званого "Дельта Плюс". Він спричинить новий пік захворюваності коронавірусом вже в грудні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

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"За попередніми розрахунками частка нового штаму в захворюваності серед жителів Херсонщини складає 10-15%. Враховуючи, що всі три попередні хвилі були викликані різними штамами COVID-19, можу спрогнозувати другий пік цієї хвилі з початком зростання 10-15 грудня 2021 року. Його тривалість та підйом зможемо вирахувати днів за 7-8", – заявив Юрій Ромаскевич.

При цьому, кількість хворих та госпіталізованих буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів. Зараз в області спостерігається зниження показників захворюваності та завантаження ліжок пацієнтами з COVID-19.

Що відомо про "Дельту Плюс"?

В Україні зафіксували новий підтип штаму коронавірусу "Дельта" – AY.4.2, який ще називають "Дельта Плюс". Він поширюється на 10-15% швидше за своїх "родичів".

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Цей підтип може бути найбільш заразним серед усіх варіацій коронавірусу. За даними вчених, варіації "Дельти" більше впливають не на тяжкість перенесення хвороби, а на прискорення передачі коронавірусу.

Британські вчені проводять дослідження, які допоможуть зрозуміти, наскільки небезпечним може бути новий штам, що викликає COVID. Водночас експерти заспокоюють, запевняючи, що нова мутація навряд чи зможе обійти сучасні вакцини.

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