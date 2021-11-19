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СЬОГОДНІ Новини України

Найбільш заразний. У восьми областях виявили новий підтип штаму "Дельта"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
19 листопада, 17:25
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В Україні є перші випадки нового підтипу "Дельти", який раніше активно поширювався у Великій Британії
Яка ситуація із коронавірусом в українських лікарнях. Фото: колаж "Сьогодні"
Яка ситуація із коронавірусом в українських лікарнях. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні зафіксували новий підтип штаму коронавірусу "Дельта" – AY.4.2, який ще називають "Дельта Плюс". Він поширюється на 10-15% швидше за своїх "родичів".

Про це розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров під час брифінгу.

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Де помітили новий варіант "Дельти"?

  • Одеська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Рівненська;
  • Івано-Франківська;
  • Волинська;
  • Закарпатська;
  • Херсонська область.

Що відомо про "Дельту Плюс"?

За словами Гончарова, цей підтип може бути найбільш заразним серед усіх варіацій коронавірусу. За даними вчених, варіації "Дельти" більше впливають не на тяжкість перенесення хвороби, а на прискорення передачі коронавірусу.

Британські вчені проводять дослідження, які допоможуть зрозуміти, наскільки небезпечним може бути новий штам, що викликає COVID. Водночас експерти заспокоюють, запевняючи, що нова мутація навряд чи зможе обійти сучасні вакцини.

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