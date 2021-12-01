День боротьби зі СНІДом: як часто треба перевірятись і як це зробити

День боротьби зі СНІДом. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Існує лише один спосіб дізнатися про ВІЛ-статус – зробити аналіз. Наявність ВІЛ-інфекції в організмі не може бути встановлена виходячи із зовнішнього вигляду людини або її самопочуття.

Докладніше про те, як часто треба перевірятись і як це зробити – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Кому потрібні тести на ВІЛ?

Існують ситуації, які потенційно небезпечні з точки зору передачі ВІЛ:

Вагінальний чи анальний секс без презервативу.

Ін'єкційний прийом наркотиків за допомогою голки, шприца або посуду, якими користувалися раніше інші люди.

Через кров – під час попадання крові або інших біологічних рідин, що містять кров (сперма, вагінальні виділення, грудне молоко), від ВІЛ-інфікованої особи до здорової людини.

Внаслідок передачі вірусу від інфікованої ВІЛ-матері до її дитини під час вагітності, пологів та годування груддю.

Де можна здати аналіз?

Аналіз на наявність ВІЛ-інфекції можна здати у лікарнях, клініках планування сім'ї або у клініках з лікування венеричних захворювань, а також у поліклініках, різних лікувальних закладах чи кабінеті лікаря.

Існує кілька способів дізнатися, куди піти. Можна звернутися до обласного закладу охорони здоров'я або дізнатися у медичного працівника, в якому районному медичному центрі можна здати аналіз та отримати безкоштовну анонімну консультацію.

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Як проводять аналіз?

Для початку у вас беруть зразок крові, який потім досліджують. Важливо, щоб під час взяття аналізу також надавали анонімну консультацію. Під час консультації можна дізнатися про процес проведення аналізу, а також про вірус, його поширення, і те, що робити після отримання результатів аналізу.

Як часто слід робити аналіз?

Наявність ВІЛ-інфекції у крові можна виявити лише після трьох місяців після зараження. Отже, потрібно повторно здати аналіз за три місяці.

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Протягом цих трьох місяців слід уникати ризикованих вчинків, наприклад вступати в статевий зв'язок без використання презервативу. Ці заходи необхідні для того, щоб можна було покладатися на результати другого аналізу, і щоб не ризикувати іншим.

Важливо додати, що результати аналізу на ВІЛ-інфекцію, позитивні чи негативні, є конфіденційними, тобто вони не підлягають розголошенню.

Де можна безкоштовно пройти тест на ВІЛ у Києві?

Центральна поліклініка Голосіївського району, кабінет "Довіра". Адреса: пр-т. Голосіївський, 59-а. Тел: (044) 257-41-80. Пн, Ср, Пт: 09.00 – 14.00. Вт, Чт: 12.00 – 17.00.

Центральна поліклініка Дарницького району, кабінет "Довіра" Адреса: вул. Бориспільська, 30-а. Пн-Пт: 9:00 до 17:30.

Центральна поліклініка Деснянського району, кабінет "Довіра". Адреса: б-р Висоцького, 8. Тел: (044) 530-95-88. Пн, Ср, Пт: 08:30-15:30. Вт, Чт: 12.00 –19:00

Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України, кабінет "Довіра". Адреса: вул. Відпочинку, 11. Тел: (044) 409-20-90. Пн-Чт: 09:00 – 17:00. Пт: 9.00-15.00

Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня. Адреса: вул. Богатирська, 32. Тел: (044) 413-46-00.

Шкірно-венерологічний диспансер №5 Подільського району. Адреса: вул. Галицька, 6. Тел: (044) 434-41-55

Шкірно-венерологічний диспансер №2 Деснянського району. Адреса: бул. Висоцького, 8. Тел: (044) 530-01-67

Шкірно-венерологічний диспансер №3 Святошинського району. Адреса: вул. Верховинна, 13. Тел: (044) 450-14-38

Київський обласний шкірно-венерологічний диспансер. Адреса: вул. Багговутівська, 1. Тел: (044) 483-54-72. Пн-Пт 9:00 – 16:30

Кабінет "Довіра" Київського обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, кабінет "Довіра". Адреса: м. Київ, вул. Шулявська, 5 10. Тел: (044) 594-52-91. Пн – Пт: 9:00 – 19:00. Сб: 11:00 – 17:00

Шкірно-венерологічний диспансер Солом'янського району. Адреса: вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 48. Тел: (044) 248-90-61

ГО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ" (експрес-тест за 15 хв. на ВІЛ для чоловіків). Адреса: вул. Б. Хмельницького, 62б. Тел: (044) 332-00-63. Вт-Нд – 14:30 – 20:45

ГО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ" (експрес-тест за 15 хв. на ВІЛ для чоловіків). Адреса: вул. Пушкінська, 20а

ГО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ" (експрес-тест за 15 хв. на ВІЛ для чоловіків). Адреса: пр-т. Перемоги, 30

ТМО "Дерматовенерологія". Адреса: вул. Саксаганського, 72. Тел: (044) 289-57-96

Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського Академії медичних наук України. Адреса: вул. М. Амосова, 5. Тел: (044) 275-37-11

Кабінет "Довіра" Дніпровського району. Адреса: Київ, вул. Шептицького, 5. Тел: (044) 517-40-04. Пн – Сб: 09:00 – 15:30

Шкірно-венерологічний диспансер №1 Дніпровського району. Адреса: вул. Чернігівська, 38/2. Тел: (044) 517-17-50

Відділення медичної допомоги підліткам та молоді, "Консультативно-діагностичний дитячий центр Дарницького району". Адреса: вул. Тростянецька, 8д. Тел: (044) 257-26-32

МЦ "100% ЖИТТЯ" (експрес-тест за 15 хв). Адреса: вул. Межигірська, 87А. Тел: (044) 334 74 50. Пн – Пт 8:00 до 20:00

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