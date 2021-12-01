День борьбы со СПИДом: как часто надо проверяться и как это сделать

День борьбы со СПИДом. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 1 декабря, отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Существует только один способ узнать о ВИЧ-статусе – сделать анализ. Наличие ВИЧ-инфекции в организме не может быть установлено исходя из внешнего вида человека или его самочувствия.

Подробнее о том, как часто надо проверяться и как это сделать – читайте далее в материале "Сегодня".

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Кому нужны тесты на ВИЧ?

Существуют ситуации, которые являются потенциально опасными с точки зрения передачи ВИЧ:

Вагинальный или анальный секс без презерватива.

Инъекционный прием наркотиков при помощи иглы, шприца или посуды, которыми ранее пользовались другие люди.

Через кровь — при попадании крови или других биологических жидкостей, содержащих кровь (сперма, влагалищные выделения, грудное молоко), от ВИЧ-инфицированного лица к здоровому человеку.

Вследствие передачи вируса от инфицированной ВИЧ-матери к ее ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Где можно сдать анализ?

Анализ на наличие ВИЧ-инфекции можно сдать в больницах, клиниках планирования семьи или в клиниках по лечению венерических заболеваний, а также в поликлиниках, различных лечебных учреждениях или в кабинете врача.

Существует несколько способов узнать, куда пойти. Можно обратиться в областное учреждение здравоохранения или узнать у медицинского работника, в каком районном медицинском центре можно сдать анализ и получить бесплатную анонимную консультацию.

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Как проводят анализ?

Для начала у вас берут образец крови, который потом исследуют. Важно, чтобы при взятии анализа также предоставляли анонимную консультацию. Во время консультации можно узнать о процессе проведения анализа, а также о вирусе, его распространении, и том, что делать после получения результатов анализа.

Как часто нужно делать анализ?

Наличие ВИЧ-инфекции в крови можно выявить только после трех месяцев после заражения. Следовательно, нужно повторно сдать анализ через три месяца.

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В течение этих трех месяцев следует избегать рискованных поступков, например, вступать в половую связь без использования презерватива. Данные меры необходимы для того, чтобы можно было полагаться на результаты второго анализа, и чтобы не подвергать риску других.

Важно добавить, что результаты анализа на ВИЧ-инфекцию, будь-то положительные или отрицательные, являются конфиденциальными, т.е. они не подлежат разглашению.

Где можно бесплатно пройти тест на ВИЧ в Киеве?

Центральная поликлиника Голосеевского района, кабинет "Доверие". Адрес: пр-т. Голосеевский, 59-а. Тел:(044) 257-41-80. Пн, Ср, Пт: 09.00 — 14.00. Вт, Чт: 12.00 — 17.00.

Центральная поликлиника Дарницкого района, кабинет "Доверие" Адрес: ул. Бориспольская, 30-а. Пн-Пт: 9:00 до 17:30.

Центральная поликлиника Деснянского района, кабинет "Доверие". Адрес: б-р Высоцкого, 8. Тел: (044) 530-95-88. Пн, Ср, Пт: 08:30– 15:30. Вт, Чт: 12.00 –19:00

Киевский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом МОЗ Украины, кабинет "Доверие". Адрес: ул. Отдыха, 11. Тел: (044) 409-20-90. Пн-Чт: 09:00 – 17:00. Пт: 9.00-15.00

Киевская городская клиническая кожно-венерологическая больница. Адрес: ул. Богатырская, 32. Тел:(044) 413-46-00.

Кожно-венерологический диспансер №5 Подольского района. Адрес: ул. Галицкая, 6. Тел: (044) 434-41-55

Кожно-венерологический диспансер №2 Деснянского района. Адрес: бул. Высоцкого, 8. Тел: (044) 530-01-67

Кожно-венерологический диспансер №3 Святошинского района. Адрес: ул. Верховинная, 13. Тел:(044) 450-14-38

Киевский областной кожно-венерологический диспансер. Адрес: ул. Багговутовская, 1. Тел: (044) 483-54-72. Пн- Пт 9:00 — 16:30

Кабинет "Доверие" Киевского областного центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, кабинет "Доверие". Адрес: г. Киев, ул. Шулявская, 5, оф. 10. Тел:(044) 594-52-91. Пн — Пт: 9:00 – 19:00. Сб: 11:00 – 17:00

Кожно-венерологический диспансер Соломенского района. Адрес: ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 48. Тел: (044) 248-90-61

ОО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ" (экспресс-тест за 15 мин на ВИЧ для мужчин). Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 62б. Тел: (044) 332-00-63. Вт- Вс — 14:30 — 20:45

ОО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ" (экспресс-тест за 15 мин на ВИЧ для мужчин). Адрес: ул. Пушкинская, 20а

ОО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ" (экспресс-тест за 15 мин на ВИЧ для мужчин). Адрес: пр-т. Победы, 30

ТМО "Дерматовенерология". Адрес: ул. Саксаганского, 72. Тел: (044) 289-57-96

Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского Академии медицинских наук Украины. Адрес: ул. Н. Амосова, 5. Тел: (044) 275- 37- 11

Кабинет "Доверие" Днепровского района. Адрес: Киев, ул. Шептицкого, 5. Тел: (044) 517-40-04. Пн — Сб: 09:00 — 15:30

Кожно-венерологический диспансер №1 Днепровского района. Адрес: ул. Черниговская, 38/2. Тел: (044) 517-17-50

Отделение медицинской помощи подросткам и молодежи, "Консультативно-диагностический детский центр Дарницкого района". Адрес: ул. Тростянецкая, 8д. Тел: (044) 257-26-32

МЦ "100% ЖИЗНЬ" (экспресс-тест за 15 мин). Адрес: ул. Межигорская, 87А. Тел: (044) 334 74 50. Пн — Пт 8:00 до 20:00

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