День хрещення Русі і 31-я річниця підняття українського прапора над Києвом – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 24 і 25 липня

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші події, які заплановані на вихідні

На вихідних, 24 і 25 липня, в Україні заплановано ряд важливих заходів, серед яких святкування Дня хрещення Русі і святкування 31-ї річниці підняття українського прапора над Києвом.

24 липня, субота

10:00 – у будівлі Київської міської ради розпочнуться заходи з нагоди святкування 31-ї річниці підняття українського прапора над столицею.

12:00 – акція в рамках міжнародного протесту "За права і свободи проти "лжепандеміі", карантинного терору "Stop Fake Pandemic" і ходу на підтримку Всесвітньої демонстрації за свободу і права людей "World Wide Rally for Freedom 3.0".

У цей день відбудеться презентація 7 районів Київської області (Захід від Київської обласної державної адміністрації).

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Також на вихідних пройде святкування Дня хрещення Русі в "Парку Київська Русь".

В суботу та неділю, 24-25 липня, – відбудеться історично-музичний фестиваль "Під Покровом Тризуба 2021" .

24 липня відбудеться презентація 7 районів Київської області (Захід від Київської обласної державної адміністрації).

24-25 липня – IV Міжнародний фестиваль кіно Bobritsa Film Festival 2021 .

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондов та іншої сучасної техніки.