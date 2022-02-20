День пам'яті Героїв Небесної Сотні: як Україна вшановує пам'ять загиблих на Майдані – онлайн

В Україні вшановують пам'ять загиблих на Майдані у 2014 році. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 20 лютого, в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні, що загинули 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності. Цього дня політики, лідери держави та відомі особи висловлюють слова подяки загиблим під час відстоювання європейських цінностей.

Як в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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20 лютого у Києві на Майдані відбудуться поминальні заходи, акції та панахида.

08:00 – 10:00 – покладання квітів до Меморіалу Небесної Сотні за участю керівників держави;

10:00 – 12:00 – вшанування пам'яті загиблих учасників Революції гідності у храмі Архістратига Михайла на Алеї Героїв Небесної Сотні;

12:00 – 13:00 – панахида у Михайлівському соборі;

16:30 – 18:00 – віче "Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні" на майдані Незалежності;

18:00 – 19:00 – запалення лампадок вздовж Алеї Героїв Небесної Сотні;

19:00 – 22:00 – запалення світлової інсталяції "Промені Гідності" на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Згідно з офіційними даними, загалом протягом 18-20 лютого загинули 73 протестувальників і 11 правоохоронців, понад 600 осіб отримали поранення.

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