Десятки кімнат, картин та "шубосховище": активісти показали палац Медведчука, який втік (фото)

Палац Медведчука чекає на правоохоронні органи / Колаж "Сьогодні"

У найкращих традиціях народовладдя підрозділи територіальної оборони зайняли палац народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя", якого звинувачують у державній зраді Віктора Медведчука. Там традиційно виявилося багато предметів розкоші, картин та шуб.

Про це повідомляє "Слідства.Інфо".

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Неофіційна екскурсія

Палац на кілька десятків кімнат, з величезною їдальнею та залом для гостей, зведений в елітному районі під Києвом у Кончі-Заспі, активісти взяли під охорону, щоб цінності не розкрали мародери. Тимчасова охорона чекає на правоохоронців, щоб ті описали та заарештували майно Медведчука, що втік з-під домашнього арешту.

Палац Віктора Медведчука та Оксани Марченко

У глибині палацу завершувалося будівництво басейну, вже навіть оздоблене стінами мармуровою плиткою. А біля гаражів на кілька машин було облаштовано склад для цінних речей та предметів розкоші.

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Тут активісти помітили десятки картин, ікон, гобеленів та статуеток. Серед картин, цінність яких поки що не встановлена, розмістили ігровий автомат Admiral XXXL. Також стояла, чекаючи на господиню, картина дружини Медведчука Оксани Марченко у позолоченій рамці та рамка з написом "Оксана Марченко – найкраща".

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Окрема кімната у палаці відведена під "шубосховище", де зберігаються хутряні речі дружини кума Путіна. Активісти нарахували там кілька десятків шуб та інших елементів гардеробу. На поличках стоять голови манекенів із хутряними шапками на них.

У підвалі величезного приміщення знайшли безліч коробок із дорогим посудом марки Hermes Paris, кришталевою люстрою та подарунковий кулемет "Максим". На ньому значиться напис, який дає зрозуміти, що кулемет Медведчук подарували його охоронці та водії у 2004 році на честь 50-річчя господаря.

"Можна було б ще довго досліджувати вартість того, що заховано у господарських кімнатах палацу Медведчука. Слід зазначити, що палац перебував у стані реконструкції, у ньому не жили, тобто навряд чи зберігали тут найцінніші речі – лише ті, що у щоденному побуті не були потрібні", – повідомляє "Слідства.Інфо".

Доля Медведчука