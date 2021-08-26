Для українців скасували візи ще в одну туристичну країну

Україна та Маврікій підписали угоду про безвіз. Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог. Відповідне розпорядження прийнято на засіданні Кабміну в четвер, 26 серпня.

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, станом на сьогодні між Україною і Маврикієм діє візовий режим поїздок громадян. Громадянами Республіки Маврикій для в'їзду в Україну оформлюються візи в закордонних дипломатичних установах України і візи в електронному вигляді (е-Віза).

Громадяни України, які мають намір здійснити поїздку до Республіки Маврикій, повинні оформити маврикійську візу (крім подорожніх на Маврикій з туристичною метою, хто в зв'язку з одностороннім рішенням уряду Республіки Маврикій, прийнятим 17.03.2017, може скористатися можливістю безвізового в'їзду і перебування в країні терміном до 90 днів).

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"Положеннями проєкту угоди передбачається введення безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій за умови, що тривалість перебування громадян держави однієї сторони на території держави іншої сторони не перевищує 90 днів протягом 180 днів", – йдеться в документі.