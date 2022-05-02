До +23 градусів! Погода в Україні на 2 травня (карта)

В Україні буде тепла та сонячна погода 2 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 2 травня, погода в Україні буде сонячною та практично без опадів. У деяких регіонах подекуди прогнозують невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 2 травня?

Синоптики прогнозують переважно південний вітер, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, на Одещині до 10 градусів тепла, а у східних та північно-східних областях на поверхні очікуються заморозки 0-3 градуси.

Вдень температура повітря буде 15-20 градусів тепла, а на Закарпатті прогнозують до +23 градусів.

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У Києві 2 травня без опадів, лише місцями в області вдень очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер південний.

Температура повітря в області вночі 3-8 градусів тепла, а вдень +15+20. У Києві вночі буде 5-7 градусів тепла, а вдень +16+18.

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Погода в Україні 2 травня

Якою буде погода в Україні у травні?

У травні середня місячна температура повітря прогнозуєтьсяна 1-1,5 градуси вище за норму.

Згідно з прогнозом, місячна температура повітря очікується в межах 15-18 градусів тепла (у Карпатах – 11-14 градусів). Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (у Карпатах – 102-128 мм), що у межах місячної норми.

За спостереженнями, зазвичай середня місячна температура повітря у цей період становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах – 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 0-6 градусів морозу, у Карпатах та на північному сході – до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів – 1-3 градуси тепла.

Абсолютний максимум температури повітря – 30-37 градусів тепла, в Одеській, Луганській областях та в Криму – до 38-39 градусів, у Карпатах та горах Криму – 26-29 градусів.

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