До +23 градусов! Погода в Украине на 2 мая (карта)

В Украине будет теплая и солнечная погода 2 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 2 мая, погода в Украине будет солнечной и практически без осадков. В некоторых регионах местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 2 мая?

Синоптики прогнозируют преимущественно южный ветер, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, в Одесской области до 10 градусов тепла, а в восточных и северо-восточных областях на поверхности ожидаются заморозки 0-3 градуса.

Днем температура воздуха будет 15-20 градусов тепла, а на Закарпатье прогнозируют до +23 градусов.

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В Киеве 2 мая без осадков, лишь местами в области днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер южный.

Температура воздуха по области ночью 3-8 градусов тепла, а днем +15+20. В Киеве ночью будет 5-7 градусов тепла, а днем +16+18 градусов.

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Погода в Украине 2 мая

Какая будет погода в Украине в мае?

В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы.

Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах – 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах – 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах – 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке – до 7-10 градусов мороза, на побережье морей – 1-3 градуса тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму – до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма – 26-29 градусов.

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