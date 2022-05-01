Солнечно и тепло: Погода в Украине на 1 апреля (карта)

Жителей центральных областей ждет температура от +13° до +16°

На юге страны сегодня ожидается от +15° до +17°. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 1 мая, будет солнечной и теплой. Дождей в первый день месяца не прогнозируют.

Об єтом сообщает Укргидрометцентр.

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Почти во всех регионах Украины температура воздуха будет +15...+17 градусов. Только в Киеве холоднее – +13…+15.

Жителей западных областей 1 мая ждет от +16° до +19°. Небольшая облачность, без осадков. На севере Украины сегодня будет +13°...+15°. Сухо, в большинстве областей будет преобладать небольшая облачность.

Жителей центральных областей ждет температура от +13° до +16°, теплее всего будет в Винницкой области. В Черкассах практически безоблачно, на остальной территории – небольшая облачность.

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На востоке Украины 1 мая тепло распределится неравномерно. В Харькове – до +13°, в Луганской области – до +15°, а в Донецкой – до +16°. Без осадков, небольшая облачность.

На юге страны сегодня ожидается от +15° до +17°. Как и везде – небольшая облачность, лишь в Одессе – практически безоблачно.

Какая будет погода в Украине в мае?

В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы.

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Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах – 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах – 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах – 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке – до 7-10 градусов мороза, на побережье морей – 1-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму – до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма – 26-29 градусов.

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